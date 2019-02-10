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Сутки на Донбассе: три обстрела

Комментариев: 1
В штабе сообщили, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Обстрел на Донбассе
Обстрел на Донбассе
Politeka
 
С начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны сепаратистов с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 
 
Один обстрел совершили вблизи села Гнутовое с применением минометов калибра 82 мм. Вблизи города Красногоровка противник вел огонь из стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Светлодарск осуществлены обстрелы позиций ООС с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
 
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.
 
Также в штабе сообщили, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
 
Напомним, что 7 февраля в пунктах пропуска на Донбассе за день зафиксировано два случая смерти гражданских.
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Теги: донбасс, обстрел, ВСУ, минские договоренности, Красногоровка, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    10.02.2019, 19:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что-то я в слове "сутки" пропустил одну букву и страшно удивился.
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