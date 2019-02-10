Сутки на Донбассе: три обстрела

В штабе сообщили, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

С начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны сепаратистов с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Один обстрел совершили вблизи села Гнутовое с применением минометов калибра 82 мм. Вблизи города Красногоровка противник вел огонь из стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Светлодарск осуществлены обстрелы позиций ООС с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.

Также в штабе сообщили, что украинские подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.