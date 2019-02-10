Политолог: Бойко призван помочь Порошенко остаться на второй срок

Политолог: социологи занижают рейтинги Вилкулу и Мураеву. При этом эксперт считает, что позиции Бойко наоборот значительно завышены. До выборов в Украине остается полтора месяца. В сети появляется все больше социологии, которая сильно отличается друг от друга. По мнению политолога Михи Чаплыги, некоторым кандидатам показатели занижаются нарочно.

- Вы обратили внимание как иногда весьма топорно дорисовывают рейтинг Бойку и весьма неуклюже занижают Вилкулу и Мураеву? Все те же социологи, что обеспечивают "социологией" Банковую. Все это имеет пояснение. Не зря те, кто срывал встречи избирателей с Зеленским, нападал на Гриценко, метал шашки в сторонников Тимошенко и пытался устроить провокации на ее митинге несколькими днями ранее тоже самое чудили на встречах Вилкула. Рука то одна, - пишет Чаплыга в своем Фейсбуке.

По его словам, идея заключается в том, чтоб вытянуть Бойко как партнера Порошенко во второй тур. В качестве еще одного варианта, по мнению Чаплыги, на Банковой рассматривают вариант об отмене выборов. - А теперь план: как только Порошенко видит, что не проходит даже на 4-е место, сразу 20-30 технических кандидатов начинают вопить о том, что они не признают результаты. Т.е. 50% участников их отказываются признать, международные институции тоже обеспокоены... в стране "шатун" - мама не горюй... И тут ЦВК отменяет выборы, - размышляет эксперт.