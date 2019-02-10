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На Донбассе исчез украинский военный

Комментариев: 2
Военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков.
Пропажа военного на Донбассе
Пропажа военного на Донбассе
liga.net
 
В зоне боевых действий на Донбассе исчез военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Закарпатский Легион.
 
В горно-штурмовой бригаде заявили, что в субботу, 9 февраля, во время обстрела противником взводного опорного пункта один военнослужащий получил ранение и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.
 
Еще один военнослужащий вероятно из-за полученной контузии потерял ориентировку на местности и покинул наблюдательный пост в направлении позиций боевиков. В этих обстоятельствах в бригаде не исключили его пленение.
 
Сейчас продолжаются поиски военнослужащего.
 
Напомним, что с начала текущих суток, 10 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе было зафиксировано три обстрела украинских позиций со стороны сепаратистов с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. 
 
 
 
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Теги: донбасс, военные, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    10.02.2019, 22:36
Оценка:  +1
Boxerogos
Исчез?Его испепелили сепарские лазеры!Вечная перхоть герою и полный стакан!
anarcho1990    10.02.2019, 22:14
Оценка:  +1
anarcho1990
теперь так обозначают ренегатов
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