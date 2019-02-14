Избрание меры пресечения Мангеру снова перенесли
Адвокаты заявили, что у обвинения нет прямых доказательств причастности их подзащитного к организации убийства Гандзюк, и выразили несогласие с квалификацией преступления.
Они подчеркнули, что "заказ" был направлен не на убийство, а на нанесение тяжких телесных повреждений, и просили об отводе прокурора.
Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги.
После трех месяцев лечения в Киеве активистка умерла в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.
Сам подозреваемый утверждает, что убийство активистки организовал генерал СБУ Данил Доценко. В ведомстве это заявление назвали абсурдом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet