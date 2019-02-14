Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Музыка вселяет в Порошенко веру в победу

Комментариев: 3
Важно тратить деньги не только на войну, а и на музыку, считает президент. Он осмотрел отремонтированную Харьковскую филармонию.
Порошенко выступил в Харьковской филармонии
Порошенко выступил в Харьковской филармонии
twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко во время выступления в реконструированной Харьковской филармонии в четверг, 14 февраля, заявил, что музыка укрепляет украинский дух и веру в победу, пишет Интерфакс-Украина.

""Когда говорят пушки – музы молчат". Нас учили этому постоянно. Я как президент занимаю совершенно иную позицию. Именно музы помогают нам защищать государство. Именно с этим храмом искусств мы точно будем сильнее", - сказал Порошенко.

П.Порошенко напомнил, что в 2016 году на церемонии открытия органного зала в Харькове, его спрашивали о том, надо ли во время войны тратить средства на музыкальное искусство, на что он отвечал: "Это не менее важно, потому что это укрепляет украинский дух, укрепляет нашу веру в победу и вселяет веру в то, что все будет хорошо".

Президент добавил, что с тех пор в органном зале уже прошло 500 концертов.

Также он сообщил, что на реконструкцию филармонии за три года было потрачено 500 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что во время визита Порошенко в Харьков, активисты попытались привлечь внимание президента к делу об убийстве Екатерины Гандзюк соответствующим плакатом, однако его разорвали люди с шевронами полиции.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: музыка, Харьков, Порошенко, филармония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    14.02.2019, 19:16
Оценка:  +4
farfalle
Президент мира, бл...
Антибес    14.02.2019, 19:05
Оценка:  +4
Антибес
Педя,о какой музыке ты гундосишь,хyecoc ты перегарный!Для тебя музыка заключается в звоне полных стаканов,когда ты бухаешь и чокаешься со своими подельниками.
MNI1957    14.02.2019, 19:02
Оценка:  +4
MNI1957
победу в борьбе с народом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь