Убийство Гандзюк: суд арестовал Мангера

Шевченковский районный суд города Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, сообщает Insider

Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога – 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для чиновника арест без права залога.

Судья Александр Кипчарський зачитал решение на четвертые сутки судебных заседаний.