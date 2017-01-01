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Убийство Гандзюк: суд арестовал Мангера

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Суд арестовал главу Херсонского областного совета Мангера до 3 марта с залогом в 2,5 миллиона гривен.
Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера до 3 марта
Суд арестовал главу Херсонского облсовета Мангера до 3 марта
Владислав Мангер / Facebook

Шевченковский районный суд города Киева арестовал главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, сообщает Insider.
 
Суд арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. Сумма залога – 2 млн 497 тысяч гривен. Сторона обвинения в своем ходатайстве просила для чиновника арест без права залога.
 
Судья Александр Кипчарський зачитал решение на четвертые сутки судебных заседаний.
 
Напомним, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк

31 июля 2018 года неизвестный в Херсоне облил активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой, в результате чего она получила обширные ожоги. После трех месяцев лечения в Киеве девушка умерла в больнице.

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Теги: суд, арест, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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