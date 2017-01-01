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Волонтер Синицын обвинил полицию в подготовке подкупа избирателей

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Волонтер Синицын обвинил полицию в подготовке подкупа избирателей

Полиция строит сетку подкупа или прямого влияния на избирателей. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и активист Роман Синицын, передает Depo.ua.

“Областные управления полиции по всей Украине уже месяц рассылают в разные бюджетные и коммунальные учреждения запросы с требованием предоставить данные о партийной принадлежности сотрудников“, - заявил Синицын.

По его словам, одним из главных персонажей в этой схеме является Олег Козловский, бывший глава СБУ в Луганской области, которого уволили в 2018 году, а две недели назад назначили замом руководителя Национальной полиции Украины Князева.

По информации Синицына, именно Козловский отвечает за выборы.

“Именно с Козловским постоянно контактирует один (или одна) из кандидатов в президенты. Именно под Козловского при руководителях полиции каждой области ввели должность “помощника по выборам“ и расставили туда разных, порой очень интересных, людей “, - отметил он.

Активист утверждает, что таким образом в МВД “упорно строят сетку подкупа или прямого влияния на избирателей“.

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