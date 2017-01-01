Избрание Гречковского в ВСП подорвет авторитет судебной власти, - Лариса Гольник

С 15 по 16 февраля 2018 года, в скрытом от глаз общественности частном горнолыжном комплексе закрытого типа "Плай", в селе Плавья, Соколовского района, Львовской области, проходит съезд адвокатов Украины. В ходе съезда будет совершена попытка незаконного переизбрания на второй срок в состав Высшего совета правосудия Украины Павла Гречковского, подозреваемого во взяточничестве в особо крупных размерах, пишет УНИАН.

Об этом правоохранительные органы предупредила судья Октябрьского суда Полтавы Лариса Гольник, которая в свое время отказалась взять взятку и действовать в интересах Гречковского в деле мэра Александра Мамая.

"Мы вновь наблюдаем тенденцию, когда вопреки ст. 131 Конституции Украины (запрещает занимать одному человеку два срока подряд должность в составе Высшего совета правосудия Украины), и в условиях полного недоверия общества может состояться повторное избрание Гречковского в состав ВСП. Кроме того, действует законодательный запрет на совмещение должности в органах адвокатского самоуправления и членством в ВСП. Гречковсий же является секретарем Совета адвокатов Украины, что прямо нарушает данную норму закона", - заявила судья.

Лариса Гольник предупреждает членов ВСП, что вероятное переизбрание и назначение Павла Гречковского подорвет авторитет органов судебной власти, государственной власти в целом и дальнейшей деятельности ВРП в частности.

"Высший совет правосудия Украины – высший орган судейского управления, куда входят представители всего юридического сообщества, к которым должно быть наибольшее доверие. А все происходит наоборот. В странах развитой демократии, человек, который бы оказался в такой ситуации, как господин Гречковский, сам бы подал в отставку. Либо же орган, в котором он работает, уволил бы его с должности, чтобы это не отбрасывало тени на всю структуру. Если же ВСП игнорирует законы Украины и не в состоянии защитить судей от незаконного давления, будет ли тогда судейская система независимой? Можем ли мы тогда вообще говорить о существовании судебной власти в Украине?" - спрашивает Гречковская.

Накануне проведения съезда юристов именитые адвокаты призвали коллег в соцсетях не идти на компромисс с совестью и не переизбирать Гречковского. Вместе с тем, 48 народных депутатов подписали представление в Конституционный Суд относительно незаконности претензий Гречковского на членство в составе ВСП.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал Павда Гречковского "крупной рыбой" коррупционных афер. Адвокат подозревался в получении взятки в размере полумиллиона долларов США за "решение" в суде коммерческих вопросов частной фирмы, а также в приватизации недвижимого имущества в центре Киева коррупционным путем. В результате государственный и городской бюджеты потеряли около 4 млн долларов США.