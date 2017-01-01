Мангера выпустили из СИЗО под залог

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк заявил, что хорошо себя чувствует и намерен сотрудничать со следствием.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которому объявлено подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО под залог. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Громадське.

Мангер рассказал, что очень хорошо себя чувствует и не имеет ни к кому никаких претензий.

"Я готов полностью сотрудничать со следствием. Думаю, нам нужно меньше в прессе писать чепухи, а больше помогать друг другу в поиске реальных преступников", - сказал Мангер журналистам после выхода из СИЗО.

При этом чиновник не ответил на вопрос об источнике 2,5 млн грн, внесенных его адвокатом в качестве залога.

Отмечается, что суд изъял иностранные паспорта, однако по территории Украины он может передвигаться.

Как сообщалось, 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Мангер организовал и профинансировал убийство активистки.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Екатерину Гандзюк.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк, Владислав Мангер вийшов з СІЗО під заставу. 2 млн 497 тисяч 300 гривень за нього вніс його ж адвокат. Звідки гроші – Мангер не відповів pic.twitter.com/eKABNynCWk — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 15 февраля 2019 г.

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