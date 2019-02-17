На Львовщине легковушка снесла пост пограничников, есть жертвы

Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и въехал в здание недействующего поста пограничников.

Volkswagen Passat после столкновения с постом пограничников Нацполиция Украины

В селе Заречье Старосамборского района произошло смертельное ДТП. Об этом накануне сообщило управление Нацполиции во Львовской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 27-летний житель района, не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в здание недействующего поста пограничников", – говорится в сообщении.

В результате аварии погибли двое пассажиров иномарки в возрасте 27 и 46 лет, водитель госпитализирован в реанимацию.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Ранее стало известно, чо в Одесской области два автомобиля переехали велосипедиста. От полученых травм мужчина скончался.

Также сообщалось, что под Киевом на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы столкнулись BMW X5 и Daewoo Lanos. Вспыхнул пожар, в котором заживо сгорела пассажирка Daewoo.

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