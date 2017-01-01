Суд перенес заседание по четверке моряков из-за перевода на украинский

Лефортовский райсуд не успел вовремя изготовить перевод постановления о продлении сроков содержания под стражей.

Полозов объяснил, почему Моргорсуд перенес рассмотрение дела по пятой четверке моряков .facebook.com/nikolay.polozov

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Судебное заседание Мосгорсуда по апелляции на продолжение ареста пятой четверки военнопленных украинских моряков завершилось снятием дела с рассмотрения по процессуальным основаниям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

Должны были рассматривать апелляцию по четверым морякам - Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу, - уточнил он.

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“Лефортовским районным судом Москвы не был должным образом и вовремя изготовлен перевод на украинский язык постановления о продлении сроков содержания под стражей“, - отметил адвокат.

“Дело будет направлено в Лефортовский суд для устранения недостатков и вручения перевода постановления военнопленным. Дата следующего заседания пятой четверки военнопленных будет назначена позднее“, - пояснил Полозов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Минюст подал в ЕСПЧ еще одно заявление по украиснким военнопленным морякам.