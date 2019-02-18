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Посол ЕС: Европейский путь Украины неоспорим

Комментариев: 6
Мингарелли высказал разочарование темпами выполнения Киевом Соглашеня об ассоциации с ЕС.
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли
МВС України

Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что после внесения изменений в Конституцию о закреплении курса в ЕС и НАТО европейский путь Украины стал неоспоримым. Об этом посол сказал в рамках конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом" в понедельник, 18 февраля, сообщает УНИАН.

"Мы знаем, что пять лет назад украинский народ сделал стратегический выбор двигаться в направлении Евросоюза. Украинский народ за это заплатил очень высокую цену - 13 тысяч человек потеряли свою жизнь", - заявил Мингарелли.

"Несколько недель назад Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, запечатлев европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО как стратегический выбор в Конституции страны. Таким образом, европейский путь Украины является неоспоримым", - отметил Мингарелли.

При этом, как уточняет Интерфакс-Украина, посол высказал разочарование выполнением Киева Соглашеня по ассоциации с ЕС.

"Есть сектора, где прогрессы был крайне ограниченным и разочаровывающим, – это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность", - отметил Мингарелли.

По его словам, причинами недостаточного прогресса были, в частности, недостаточная организационная способность, а также отсутствие политической воли.

Согласно материалам, представленным Офисом вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%).

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

В целом, Соглашение об ассоциации выполнено Украиной на 42%.

 

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Теги: Украина, ЕС, Конституция, посол, Соглашение об ассоциации
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Глод    18.02.2019, 19:42
Оценка:  -1
Глод
Украинцы - европейцы, россияне - хоть упейтесь!
Глод    18.02.2019, 19:34
Оценка:  -2
Глод
Европейский держим курс! В зад Таможенный Союз!
fkrfyfan    18.02.2019, 19:39
Оценка:  +1
fkrfyfan
украина хочет в европу, а её имеют в ж......у
fkrfyfan    18.02.2019, 19:08
Оценка:  -6
fkrfyfan
Пять лет назад был переворот, оплаченный америкосами, а не выбор на какой то там путь
VSHIVANKA    18.02.2019, 18:58
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НУ С ЭТИМ В ПРИНЦИПЕ ТРУДНО СПОРИТЬ РАЗ УКРАИНА НАХОДИТСЯ В ЕВРОПЕ .....
НО ДЛЯ СКАКУНОВ ЭТО ЗАЯВЛЕНИЕ НЕСОМНЕННО ПОВОД ДЛЯ СКАЧЕК ....)))
WTF2wtf    18.02.2019, 19:22
Оценка:  -2
WTF2wtf
Для путиснких ботов видимо повод для скачек - оккупированный и разоренный россией Донбасс, где населения больше чем во всем Крыму?
Оккупанты хе ровы ...
Только что в этом веселого вообще???
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