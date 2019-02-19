Украинская курятина пользуется большим спросом в мире - аналитики

Отечественная курятина пользуется спросом и на международном, и на внутреннем рынке. Это при том, что за последние несколько лет численность птицы в Украине сократилась на 9%.

Украина существенно нарастила экспорт мяса птицы. Об этом сообщили аналитики компании Pro-Consulting, передает УНН.

Читай также: В Украине снизился экспорт продукции с добавленной стоимостью

“Согласно данным Института аграрной экономики, в 2018 году Украина существенно увеличила экспорт мяса птицы. Он составил 329 тыс. тонн, что на 21,6% больше, чем за предыдущий период. Наибольшая доля экспорта пришлась на страны Евросоюза - туда было поставлено 35% продукции“, - отметили аналитики.

По данным компании, отечественная курятина пользуется спросом и на международном, и на внутреннем рынке. Это при том, что за последние несколько лет численность птицы в Украине сократилась на 9%, говорят аналитики. Спрос на курятину в Украине обусловлен более низкой ценой в сравнении с красным мясом (говядина, телятина).

По этому поводу отметим, что численность птицы в промышленных предприятиях и домашних хозяйствах падала на протяжении 4 лет - с 2014 по 2018 год. Однако, в прошлом году в сравнении с 2017 она выросла на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Читай также: В Украине ощутимо подорожало мясо

В Pro-Consulting также отметили, что Украина наращивает поставки мяса птицы за границу не первый год. Производство продукта тоже растет.

“Экспортные поставки увеличились значительнее, чем импортные, однако это компенсировалось ростом производительности“, - отмечают аналитики.

Согласно прогнозам экспертов, в текущем году Украина нарастит экспорт мяса птицы, а украинцы - потребление продукта.

Читай также: Украина сократила экспорт свинины в три раза - ГФС

“Так, уже за январь текущего года экспорт превысил показатель прошлого года на 18% и составил 45,6 млн дол. В то же время, внутренний рынок будет расти за счет снижения темпа инфляции и увеличение покупательной способности населения“, - считают в компании.

Напомним, последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) свидетельствуют о том, что украинцы сократили потребление говядины.