В составе ЦИК большинство людей Порошенко

Из 16 членов ЦИК - 10 так или иначе связаны с Петром Порошенко. Председателем ЦИК избрана Татьяна Слипачук, которая ранее была партнером в юридической фирме “Василь Кисиль и Партнеры“. В этой же фирме работал глава Администрации Порошенко Алексей Филатов, который сейчас “следит“ за судами, пишет Комсомольская Правда.

Также в команде Порошенко оказался избранный по квоте “Самопомощи“ Евгений Радченко. На днях журналист Александр Дубинский опубликовал переписку, где нардеп от БПП Черненко сообщает, что проводит консультации с Радченко по поводу срыва сериала “Слуга народа-3“ другого кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского.

В команду Порошенко с большой долей вероятности можно отнести и судью Аллу Басаеву, которая была выдвинута по квоте депутатской группы “Видродження“, возглавляемой Виталием Хомутынником, часто вхожим в Администрацию Президента.

Среди так называемых старожилов ЦИК, избранных еще до перезагрузки ведомства, Порошенко попал и Виталий Плукар. Ранее он был помощником нардепа от БПП Валерия Карпунцова.

Силы неравны - указывает раскладка ЦИК. На фоне значительной численности команды Порошенко, у Тимошенко оказался только один член ЦИК Андрей Евстигнеев, у фаворита президентской гонки Зеленского - ни одного.

Кроме людей Порошенко и одного представителя Тимошенко определять результат выборов будут также представители от “Народного Фронта“, Радикалов и “Свободы“. Но даже все вместе взятые они уступают по количеству людей Порошенко.

Одной из главных проблем, которая волнует уже сейчас многих кандидатов в президенты - как будет функционировать сервер ЦИК. Дело в том, что именно он по сути и определяет победителя, считая голоса.

Во время выборов в 2004 году команда Януковича пошла на грубые фальсификации, установив “транзитный сервер“, где менялась информация о количестве голосов перед тем как попасть на сервер ЦИК. Подобные махинации не исключены и сейчас, уверяют эксперты.

На днях ЦИК сообщила, что к защите данных будут подключены сотрудники СБУ, но известно, что главу СБУ назначал Петр Порошенко.

Нарекания звучат и на реестр избирателей, где по данным некоторых кандидатов в Президенты избирателей уже на один миллион больше, чем должно быть.

Сегодня стало известно, что в полиции открыли два уголовных производства. Одно по факту подкупа избирателей со стороны Порошенко, другое - как раз по факту возможных фальсификаций с реестром избирателей. Сообщается, что реестр должны будут проверить до дня голосования.