Взрыв на полигоне в Киевской области: появились подробности

По одной из версий на полигоне в Киевской области взорвалась ручная граната.

На полигоне в Киевской области, по предварительным данным, взорвалась граната. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет УНН со ссылкой на военную прокуратуру.

"По одной из версий взорвалась ручная граната. Военные расчищали полигон. Скорее всего там они и нашли гранату", - сообщил собеседник СМИ.

Также стало известно, что у военных, пострадавших в результате взрыва, осколочные травмы.

"У военных осколочные травмы туловища, ног и рук, состояние стабильное", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 21 февраля двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области.

Также сообщалось, что в Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, погиб сотрудник ГСЧС.

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