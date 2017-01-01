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Взрыв на полигоне в Киевской области: появились подробности

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По одной из версий на полигоне в Киевской области взорвалась ручная граната.
Состояние пострадавших военных стабильное
Состояние пострадавших военных стабильное
Reuters (архивное фото)

На полигоне в Киевской области, по предварительным данным, взорвалась граната. Об этом в четверг, 21 февраля, пишет УНН со ссылкой на военную прокуратуру.

"По одной из версий взорвалась ручная граната. Военные расчищали полигон. Скорее всего там они и нашли гранату", - сообщил собеседник СМИ.

Также стало известно, что у военных, пострадавших в результате взрыва, осколочные травмы.

"У военных осколочные травмы туловища, ног и рук, состояние стабильное", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 21 февраля двое военнослужащих срочной службы получили травмы в результате подрыва неизвестного взрывного предмета на полигоне в Киевской области.

Также сообщалось, что в Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, погиб сотрудник ГСЧС.

 

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Теги: Киевская область, солдаты, взрыв, военные, полигон, граната, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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