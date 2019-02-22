Блогер и ветеран "Мартин Брест" напомнил Гриценко о проданных танках

Ветеран АТО Олег Болдырев, которого в социальных сетях знают под позывным "Мартин Брест" написал на личной странице Facebook гневный пост, адресованный Анатолию Гриценко. Блогер и писатель, который после демобилизации работает патрульным полицейским, считает, что "потери украинских войск под Дебальцево, Славянском, Иловайском были бы значительно меньше, если бы экс-министр обороны в свое время не продал украинские танки".

Об этом сообщают Украинские Новости.

"Потери, полковник. Если бы ты не продал тот танк - у нас на войне не было бы таких потерь. Если бы ты не продал тот танк - он был бы в Иловайске и ровнял бы сучью российскую арту. Или был бы в Углегорске и хе..чил бурятов еще на подходе.

И не было бы потерь. Если бы ты не продал его - он бы был под Савуркою, на взлетке ДАПа, на блоках под Славиком, на нем бы отбивали Широкино и держали бы Дебал. До сих пор бы держали. И не было бы потерь. А может - и войны бы не было, если бы в четырнадцатом году твоими стараниями у нас не оставались бы аж две тощие танковые бригады на всю страну…вижу - ты не понял это уравнение, не расстраивайся, полковник, это нормально. Я ведь воевал всего лишь сержантом, куда мне до тебя, обученного "убивать и умирать". Я не знаю, что у тебя с "умирать", но так убить мою любимую Армию, как это сделал ты, бывший министр обороны – даже… у Путина пока не получилось. Четыре тысячи погибших пацанов и девчат - потому что у нас не было… этих долбанных танков! Не было, слышишь, ты их продал! Я посчитал в танках, а не в бабле, поэтому ты не поймешь…Просто этих танков... их не хватает очень. Приходится людям быть танками. И знаешь... да, ты прав, честных больше. Но они или погибли, или еще воюют" - возмущается ветеран АТО, писатель "Мартин Брест".

В комментариях к посту, несколько бывших военных указали даже номера воинских частей, с которых распродавалась техника при министре Гриценко, в частности вспомнили о воинской части А0836 в Броварах. Однако сам Анатолий Гриценко на гневные обращения блогера не ответил.

Ранее полковник Дмитрий Соболев, бывший сотрудник Главного управления разведки (ГУР) заявлял, что "наибольшее количество танков было продано в 2005-2007 годах, в период работы Анатолия Гриценко. При нем из состава Вооруженных сил Украины было выведено 698 танков Т-72, из них 198 боевых машин было реализовано по средней цене в 200 тыс. гривен (на международном рынке, цена составляла 2,8 млн гривен). В строю оставалось всего 425 танков Т-72. Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе "бронетанковый кулак" Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя, после распада СССР Украина получила из Советской армии около 6 000 танков и 6 500 единиц бронированных машин. Причина столь катастрофической ситуации – коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома", - утверждает полковник Дмитрий Соболев.