Цена на "евробляхи" упала в четыре раза - СМИ

Большинство из нерастаможенных "евроблях" даже не планируют растаможить и продают их по очень низкой стоимости.

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На Закарпатье владельцы “евроблях“ продают свои автомобили за небольшие деньги из-за того, что не имеют финансовой возможности растаможить авто. Некоторым продают “евробляхи“ едва ли не за четверть реальной стоимости автомобиля.

Об этом сообщает телеканал Sirius.

Так, сообщается, что до конца льготного периода остался всего день, а нелегализованных “евроблях“ только на Закарпатье по информации таможенников около 18 000.

Отмечается, что большинство из нерастаможенных “евроблях“ даже не планируют растаможить и продают их по очень низкой стоимости.

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На таможне напоминают, что сейчас у владельцев “евроблях“ два варианта: растаможить, или вывезти за границу. Ведь процедуры как легально разобрать машину на детали и снять ее с учета нет. А всех, кто не вывезет “евробляхи“ за границу или не растаможит их до 22 мая, ждет штраф за нарушение таможенных правил. Максимальная сумма штрафа, по словам начальника Закарпатской таможни ГФС Станислава Балуева, может достигать 170 тыс. грн.

Кроме того, сообщается, что количество брошенных автомобилей в пограничном селе Убля (Словакия) увеличивается.

Напомним, юольшая часть “евроблях“ в Украине - бюджетные и подержанные машины. Но иногда встречаются и более дорогие экземпляры. В ГФС Украины опубликовали ТОП-5 самых дорогих растаможенных евроблях за последние 3 месяца.

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Отметим, что сегодня, 22 февраля, истекает срок применения 50% скидки на акцизный налог при таможенном оформлении автомобилей с иностранной регистрацией, после чего владельцы таких авто будут платить налог по полной ставке.