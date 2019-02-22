Президентские выборы должны стать дискуссией о будущем Украины - Тимошенко

После Революции Достоинства основой президентской кампании-2019 должна была стать положительная дискуссия вокруг ценностей, смыслов и правильных стратегий ради будущего Украины. Однако не готов к такому разговору президент Порошенко - решил купить выборы.

Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

"Мы были убеждены: только такая положительная дискуссия даст возможность украинцам понять, что страна движется вперед, строится, что у нас есть шанс закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения. Именно для этого и был создан Новый курс Украины. Сегодня мы понимаем, что такая дискуссия власти не нужна. Старая система привыкла жить так, как она живет. К сожалению, президент страны понял, что не сможет выиграть эти выборы и ему надо купить эти выборы", - сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко заявила, что после поездок по стране и общения с людьми и соратниками на местах она готова назвать 5 технологий масштабной фальсификации, которую использует сегодня штаб Петра Порошенко.

Первая схема, которая уже покрыла все регионы, - прямой, черный подкуп наличными. Специальные агитаторы заходят в дома людей, составляют анкеты, собирая запрещенные законом персональные данные граждан. Готовым проголосовать за действующего президента дают по 500 грн и фотографируют - чтобы человек боялся не "отработать" предвыборную взятку.

"Этим черным налом покрывается вся страна, эти анкеты собирают практически в большинстве домов. Такие недостойные, низменные стандарты проведения выборов разрушают нашу надежду на демократические, честные выборы", - сказала лидер "батькивщины".

Второй элемент фальсификации - прямое использование для подкупа бюджетных средств. Власть направляет специальные субвенции из государственного бюджета в местные, а затем раздает по 1000 гривен материальной помощи в мэрии или в офисе губернатора.

"Они решили платить из бюджета, немного сэкономить денег для президента и "подоить" бюджет на подкуп избирателей", - возмутилась кандидат в президенты.

Еще одна технология подкупа - выдача монетизированных субсидий. Накануне выборов Петр Порошенко собирается выплатить компенсации сразу за два месяца и таким образом мотивировать людей голосовать за себя.

Регистрация технических кандидатов - четвертая составляющая президентского плана фальсификации. Подконтрольные власти кандидаты должны создать большинство в комиссиях: "Это означает, что они сделали ставку на подделку протоколов. Так даже в предыдущие годы не совершали авторитарные режимы".

Легализовать будущий подкуп и фальсификации должен пятый элемент масштабного плана искажения выбора украинцев - заказные социсследования.

В то же время, заверила Юлия Тимошенко, воплотить в жизнь план фальсификации выборов команде президента не удастся. Именно для противодействия махинациям власти лидер "Батькивщины" вместе с демократическими кандидатами объединили усилия по всей стране и подписали меморандум.

"Когда мы объединим усилия всех оппозиционных кандидатов, в участковых и окружных комиссиях у нас будет большинство", - подытожила она и добавила, что будет собрано несколько комплектов оригиналов протоколов со всех избирательных участков.

К тому же, убеждена Тимошенко, фальсифицировать выборы власти не позволят граждане.

"Пусть они не рассчитывают, что люди похоронят будущее своих детей, внуков за эту грязную "Петрову 1000 грн", - сказала глава партии.