На Донбассе позиции ВСУ 10 раз попали под обстрел

Украинские подразделения отвечали противнику из вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Шесть применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 22 февраля.

Так, в Донецкой области враг дважды из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции сил ООС возле села Водяное Новоазовского района, дважды – из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и автоматических станковых гранатометов – в районе села Лебединское Волновахского района.

Из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе Авдевки, а в районе Марьинки огонь по украинским позициям вел снайпер. Из гранатометов разных систем были обстреляны позиции в районе пгт Луганское Бахмутского района.

А в Луганской области из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов сепаратисты дважды обстреляли позиции возле села Новозвановка, из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у села Катериновка Попаснянского района.

Украинские подразделения ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено Минскими соглашениями. Потери врага уточняются.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – заверили в штабе.

Напомним, за сутки 21 февраля сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня в районе ООС. Враг четыре раза применял оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Были ранены три бойца ВСУ.

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