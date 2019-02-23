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Гройсман рассказал о темпах роста зарплаты

Комментариев: 8
Минимальная зарплата за последние три года утроилась, а средняя зарплата увеличилась в два раза.
Зарплата в Украине выросла в несколько раз
Зарплата в Украине выросла в несколько раз
Корреспондент.net

За последние три года минимальная зарплата в Украине выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает в субботу, 23 февраля, пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр отметил, что такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата. Сейчас в долларовом эквиваленте она превышает 380 долларов, хотя еще три года назад была вдвое меньше.

"Я понимаю, это тоже немного, но мы идем вперед, а не назад ...", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Национальному банку на начало года удалось сформировать резервы более 20 млрд долларов, что является максимумом за последние пять лет.

"Показатель инфляции сейчас меньше 10%, хотя еще в 2015 году имели более 40%", - отметил Гройсман.

Ранее Кабмин назвал зарплату Гройсмана. Официально в январе текущего года премьер заработал меньше 37,4 тысяч гривен. 

Напомним, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырасла на 450 гривен.

 

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Теги: зарплаты, Кабмин Украины, зарплата, Владимир Гройсман, Гройсман, минимальная зарплата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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realkartowka    23.02.2019, 13:55
Оценка:  +1
realkartowka
Рассказал и про себя поржал...
VSHIVANKA    23.02.2019, 13:37
Оценка:  +1
VSHIVANKA
СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ ЗАМЕЧУ ЧТО ЗАРПЛАТА НА УКРАИНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 3380 ДО 4299 ГРИВЕН , ИЛИ С 420 $ ДО 195 $ .....
СУГС !!!
shokoladenko    23.02.2019, 13:20
Оценка:  +2
shokoladenko
Пусть в анус себе расскажет
DontHurt    23.02.2019, 13:07
Оценка:  +4
DontHurt
А неблагодарный народ и не заметил, как внезапно стал вдвое лучше жить... Хотя средняя зарплата штука удобная, поднимешь зарплаты топ чиновника тысяч на 100 - и средняя прилично подтянется. Толи дело медиальная, её мы озвучивать точно не будем
big-werasd    23.02.2019, 12:56
Оценка:  +5
big-werasd
От всей души желаю Гройсману жить на 150 долларов в месяц
ИИИИИИИИИИ    23.02.2019, 13:08
Оценка:  +3
ИИИИИИИИИИ
из которых 200 только на коммуналку
Bagram123    23.02.2019, 13:50
Оценка:  0
Bagram123
А пенсионеры на 60$ тоже "живут".
big-werasd    23.02.2019, 13:56
Оценка:  0
big-werasd
думаю они ему тоже добра желают
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