Мадуро должен пропустить гумпомощь – Климкин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обязан пропустить гуманитарную помощь в страну, считает глава МИД Павел Климкин.



Украина решительно осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter в воскресенье, 24 февраля.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", – написал глава украинского МИД.

Condenamos en'ergicamente la violencia sin precedentes en las fronteras de #Venezuela que ha resultado en muertos y heridos.

Exigimos que el r'egimen del usurpador del poder Maduro se termine esas acciones indignas y que sea asegurado el pase urgente de la ayuda humanitaria — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 февраля 2019 г.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

После этого на границе произошли столкновения военных и жителей штата Боливар, в ходе которого силовики открыли огонь по людям. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 25 человек.

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