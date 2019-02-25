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Мадуро должен пропустить гумпомощь – Климкин

Комментариев: 3
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обязан пропустить гуманитарную помощь в страну, считает глава МИД Павел Климкин.
Климкин призвал Мадуро пропустить гумпомощь в Венесуэлу
Климкин призвал Мадуро пропустить гумпомощь в Венесуэлу
Reuters (архів)


Украина решительно осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter в воскресенье, 24 февраля.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи", – написал глава украинского МИД.

Напомним, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу страны с Бразилией, чтобы помешать попытке оппозиционеров ввести оттуда гуманитарную помощь.

После этого на границе произошли столкновения военных и жителей штата Боливар, в ходе которого силовики открыли огонь по людям. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 25 человек.

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Теги: МИД Украины, Венесуэла, Гуманитарная помощь, Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fimatut    25.02.2019, 00:51
Оценка:  -1
fimatut
Pavlo Kolotuskin ЖЖЕТ
Здабyляка    25.02.2019, 00:42
Оценка:  +1
Здабyляка
ма Дура должен улететь на Москву спыздив все золото Венесуэлы)))
Здабyляка    25.02.2019, 00:43
Оценка:  +1
Здабyляка
Да Витька Зек?)))
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