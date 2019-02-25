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Мураев, Ляшко и Тимошенко возглавили рейтинг самых богатых чиновников-кандидатов в президенты

Комментариев: 13
Мураев, Ляшко и Тимошенко возглавили рейтинг самых богатых чиновников-кандидатов в президенты

Евгений Мураев, Олег Ляшко и Юлия Тимошенко возглавили рейтинг неоправданно богатых чиновников-кандидатов в президенты. Соответствующие сведения обнародовало общественное движение "Честно".

Отметим, что именно лидеры партий "Наши", ВО "Батькивщина" и Радикальной партии оказались в списке самых богатых кандидатов, чьи сбережения не поддаются логическому обоснованию. Так, если Петр Порошенко и Александр Вилкул успели разбогатеть, занимаясь серьезным бизнесом, то Мураев, Ляшко и Тимошенко такими успехами похвастаться не могут.

В частности, Евгений Мураев официально задекларировал более 100 млн гривен. Однако напомним, что у него никогда не было бизнеса, да и в коммерческих структурах он в последний раз работал в 2010 году (с 2006 года совмещая работу с постом депутата облсовета). В 2010 году он был назначен председателем Змиевской районной государственной администрации в Харьковской области, в 2012 стал народным депутатом. Никакой очевидной возможности заработать такой солидный капитал у него не было.

Схожая история с Олегом Ляшко, задекларировавшим более 60 млн грн. Вершина его неполитической карьеры – должность главного редактора газеты "Свобода". В 2006 году он стал народным депутатом, и с той поры никакого отношения к коммерческой деятельности не имел. Единственное объяснение своему богатству, которое дает сам Ляшко: он невероятно везуч и периодически выигрывает крупные суммы в лотерею.

Что касается Юлии Тимошенко, то она в политике уже около 20 лет, и сама неоднократно рассказывала, что "потеряла все" накопленное в 90-х, когда будущий лидер "Батькивщины" еще занималась бизнесом. Что не мешает ей декларировать более 20 млн гривен личных средств.

Остальные чиновники-кандидаты значительно отстают от лидеров рейтинга нажитого непрозрачным путем богатства, декларируя от 5 млн гривен и менее.

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Комментариев (13)
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нафнаф    25.02.2019, 12:44
Оценка:  +3
нафнаф
А где же Петя мальдивский и его кореш Бойко ??? А ну да это ж они проплатили статейку
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 13:12
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Просто они - тертые калачи. А Мураев совсем зеленый.
Коляка    25.02.2019, 12:40
Оценка:  -1
Коляка
До активной политической жизни Мураев около 10 лет проработал в частном секторе.
Занимал должность директора ООО "Анклав", которое занималось оптовой торговлей нефтепродуктов, с 2001 по 2007 гг. был директором ООО "МКМ-Харьков".
Коляка    25.02.2019, 12:40
Оценка:  -1
Коляка
С 2009 по 2010 гг. занимал кресло гендиректора в компании "Восточная финансовая группа".
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 13:11
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А еще он был женат на племяннице Рабиновича. Видимо Рабинович сбрасывал на него свои финансы.
GALE    25.02.2019, 12:38
Оценка:  +2
GALE
Всех под одно одеяло и подушкой народной придавить!
nfhvyt    25.02.2019, 12:37
Оценка:  +6
nfhvyt
А шоколадного забыли? Чё скромничать.
Коляка    25.02.2019, 12:37
Оценка:  +3
Коляка
дык его статейка)))
Коляка    25.02.2019, 12:28
Оценка:  +3
Коляка
Жулькка прибедяется исчо
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 12:35
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А Мураев типа хвастается?
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 12:21
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Кто тут за Мураева агитировал?
ВосставшийИзБана    25.02.2019, 12:26
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Минусим? Обидно стало, когда мордой в дерьмо ткнули?
dimasvetik    25.02.2019, 12:09
Оценка:  +2
dimasvetik
милионеры, их нужно не так называть! просто преступники
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