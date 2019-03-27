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Экс-главу Генштаба арестовали на месяц

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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Владимиру Замане. Он пробудет под стражей до 27 марта 2019 года.
Суд арестовал экс-главу Генштаба Владимира Заману
Суд арестовал экс-главу Генштаба Владимира Заману
pravda.com.ua
 
Печерский районный суд Киева в ночь на вторник, 26 февраля, принял решение взять под стражу бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману, которого подозревают в государственной измене. Арест без альтернативы залога продлится до 27 марта 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Как отмечает агентство, следственный судья огласил только резолютивную часть определения.
 
"Рассмотрев ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей… суд постановил ходатайство прокурора удовлетворить и применить в отношении Заманы Владимира Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей исчислять по 27.03.2019 года", - заявил следственный судья.
 
Данное решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в апелляционном суде Киева.
 
Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта.
 
Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Заману подозревают в уменьшении личного состава боеспособных военнослужащих и расформировании воинских частей.
 
Следствие утверждает, что экс-глава Генштаба совершил госизмену в сговоре с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
 
Сам Замана заявил, что сокращал только ненужные подразделения ВСУ, выполняя решения руководства страны.

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Теги: суд, арест, армия, Украинская армия, ВСУ, госизмена, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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