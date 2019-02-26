Украина стала лидером Восточного партнерства – СМИ

Среди стран-участниц Восточного партнерства впервые Украина вернула себе лидерство. При этом страна показала самое глубокое падение в сфере прав человека.

Украина впервые стала лидером рейтинга стран-участниц Восточного партнерства, который существует с 2011 года. Об этом говорится в статье Европейской правды.

Как отмечается, на этапе создания формата Восточного партнерства в 2009 году Украина среди стран-участниц была наиболее продвинутой в отношениях с ЕС. Однако уже в 2011 году, когда появился первый рейтинг, Украина оказалась третьей, пропустив вперед Молдову и Грузию.

"Только через пять лет расклад сил начал меняться. В прошлогоднем рейтинге (анализирует статистику и изменения на конец 2016 года) мы поднялись на второе место. Впереди оставалась только Молдова. А в этом году Украина официально вернула лидерство", - говорится в статье.

При этом выход Украины на первое место обусловлен двумя факторами - успехами внутри страны и проблемами в других государствах региона, в частности, в Молдове.

Впрочем, как отмечается, в евроинтеграции Украины сохраняется большое количество проблем, большинство из которых присущи и другим участникам Восточного партнерства.

При этом Украина в 2017 году продемонстрировала наибольшее среди стран-участниц Восточного партнерства падение в сфере соблюдения прав человека и опустилась в рейтинге по показателю "рыночная экономика и внедрение ЗСТ с ЕС".

"В предварительном отчете Украина была на 3-4-м месте вместе с Молдовой, сейчас - на 5-6-м вместе с Беларусью", - говорится в статье.

Как отмечается, у Брюсселя есть замечания и к тому, как Украина выполняет ассоциацию.

"Хотя украинская власть анонсировала планы внедрения стандартов ЕС, в 2017 году ситуация существенно не изменилась. Украина гармонизировала лишь 39% национальных стандартов и согласовала 60%", - говорится в рейтинге стран ВП.

Но несмотря на претензии от ЕС, ни о каком откате речь не идет.

"Мы в 2017 году улучшили и этот показатель - но дело в том, что все без исключения другие государства показали более значительный рост", - отмечается в статье.

Как сообщалось, в ЕС назвали Украину двигателем Восточного партнерства. Украина провела больше реформ, чем все остальные участники объединения.

Напомним, Кабинет министров утвердил план мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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