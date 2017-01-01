На Донбассе ранены трое украинских военных
Сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, трое военнослужащих Объединенных сил ранены. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты дважды обстреляли наши опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединское.
В полосе оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции ООС трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм и из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе Новолуганского.
Также из 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды были обстреляны позиции ООС у Попасной.
А из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - позиции ООС в районе населенного пункта хутор Вольный.
Ранее в штабе ООС сообщили, что нацгвардейцы уничтожили вражеских снайперов на Донбассе.
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