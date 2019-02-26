СТБ рассказал, на что пойдут деньги за смс в финале Нацотбора

Поскольку Нацотбор на Евровидение не дал результатов, руководство телеканала СТБ решило потратить деньги за смс зрителей с пользой.

До сих пор неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе eurovision.tv

Телеканал готов пожертвовать всю сумму, которую удалось собрать от смс-голосования зрителей в финале Нацотбора, на благотворительность. Об этом сообщают на сайте канала.

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Вокруг Национального отбора на Евровидение в этом году собралось много сплетен и скандалов, поэтому телеканал посчитал нужным опубликовать свое разъяснение данной ситуации.

Кроме того, СТБ поставило под сомнение дальнейшее участие телеканала в проведении Национального отбора в следующем году.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем размышлять над тем, есть ли для нас смысл в дальнейшем принимать участие в проведении Национального отбора на Евровидение - сообщает пресс-служба СТБ.

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Напомним, по итогу зрительского голосования в Нацотборе победила певица Maruv. Между тем, певицу не устроили некоторые пункты контракта, поэтому она отказалась от участия в конкурсе.