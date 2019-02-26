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СТБ рассказал, на что пойдут деньги за смс в финале Нацотбора

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Поскольку Нацотбор на Евровидение не дал результатов, руководство телеканала СТБ решило потратить деньги за смс зрителей с пользой.
До сих пор неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе
До сих пор неизвестно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе
eurovision.tv

Телеканал готов пожертвовать всю сумму, которую удалось собрать от смс-голосования зрителей в финале Нацотбора, на благотворительность. Об этом сообщают на сайте канала.

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Вокруг Национального отбора на Евровидение в этом году собралось много сплетен и скандалов, поэтому телеканал посчитал нужным опубликовать свое разъяснение данной ситуации.

Кроме того, СТБ поставило под сомнение дальнейшее участие телеканала в проведении Национального отбора в следующем году.

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы будем размышлять над тем, есть ли для нас смысл в дальнейшем принимать участие в проведении Национального отбора на Евровидение - сообщает пресс-служба СТБ.

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Напомним, по итогу зрительского голосования в Нацотборе победила певица Maruv. Между тем, певицу не устроили некоторые пункты контракта, поэтому она отказалась от участия в конкурсе.

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Теги: Нацотбор, Евровидение, смс-голосование, деньги, благотворительность
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