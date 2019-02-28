Эксперт о внимании Запада к Зеленскому: Они пытаются найти альтернативу

Во время встреч с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским представители Запада пытаются понять его стратегическое видение управления государством в случае победы на выборах. Об этом заявил политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких, комментируя ряд переговоров, которые Зеленский провел с представителями других стран и международных организаций, пишет Комсомольская Правда.

"Они пытаются понять, что это за человек, какие планы, какие взгляды на сотрудничество с Западной Европой, как он видит процесс урегулирования и выхода из конфликта на Донбассе, как видит вопросы ЕС и НАТО. Там прекрасно понимают, что такие решения все равно будут нарабатывать специалисты. Но от первого лица зависит стратегическое видение. Они осознают, что нынешний политический класс вряд ли может в корне изменить страну. Поэтому так же, как и украинцы, пытаются найти альтернативу", – сказал Валентин Гладких.

По словам эксперта, Владимир Зеленский для западных дипломатов является влиятельной политической фигурой из-за его высокого рейтинга как кандидата в президенты.

"Все больше людей в Украине и за ее пределами начинают осознавать всю серьезность ситуации. И пытаются понять, с чем им придется иметь дело в случае победы Зеленского. Он является влиятельной политической фигурой, учитывая его электоральную поддержку. И с ним приходится считаться", – подчеркнул он.

В то же время политолог отметил, что в последнее время западная пресса положительно отзывается о Владимире Зеленском.

"Если его первая встреча с послами была неоднозначной, то сейчас в западной прессе вышло немало материалов, посвященных Зеленскому. Atlantic Council характеризует его как одного из наиболее приемлемых кандидатов. На Западе также проходит постоянное переосмысление. Они получают новую информацию и, соответственно, пересматривают свои оценки и стратегические планы", – сказал Валентин Гладких.

Напомним, в течение последней недели Владимир Зеленский провел встречи с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом, а также специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером и послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович. По данным социологов, Зеленский является лидером электоральных симпатий украинцев.