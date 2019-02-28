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Украине грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

Комментариев: 14
За отказ от участия в международном песенном конкурсе Евровидении Украину могут оштрафовать.
Сумма штрафа неизвестна
Сумма штрафа неизвестна
eurovision.tv

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова рассказала, что Украину могут оштрафовать за отказ от Евровидения. Об этом чиновница рассказала в эфире телеканала Прямий.

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По словам Кольцовой, в контракте с участником прописаны огромные денежные штрафы по той причине, что страна несет огромную ответственность.

Чиновница сказала, что впереди Украину ждут переговоры на предмет штрафных санкций за отказ от участия в песенном конкурсе. При этом точно неизвестно, будет ли Украина платить этот штраф.

Между тем, транслироваться Евровидение в Украине будет. Если удастся договориться с языковым сообществом, стоимость трансляции для Украину могут уменьшить, поскольку конкурсанта от страны на конкурсе не будет.

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Напомним, Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение, которое в этом году будет проходить в Тель-Авиве. Проблема возникла в том, что конкурсанты один за другим отказались от участия.

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Теги: Евровидение, конкурс, песня, штраф, Александра Кольцова
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Комментариев (15)
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VSHIVANKA    28.02.2019, 13:25
Оценка:  +4
VSHIVANKA
СОСАТЬ БАНДЕРА !!!
Коляка    28.02.2019, 13:20
Оценка:  +4
Коляка
Пусть штраф платит самый богаты политик
Porebrik    28.02.2019, 13:15
Оценка:  +1
Porebrik
Даже участник от россии едет, а от нас нет, как такое может быть?
Рондол    28.02.2019, 13:15
Оценка:  +5
Рондол
не нашлось желающих восхвалять Петю и петь о Крыме.
nfhvyt    28.02.2019, 13:12
Оценка:  +6
nfhvyt
Есть повод попросить денег у МВФ )))
Катилин    28.02.2019, 13:13
Оценка:  +3
Катилин
На Євробачення не фата=))
exolot    28.02.2019, 13:35
Оценка:  -1
exolot
Достаточно изменить рабские условия контракта предложенного победителю. Финансовую сторону он брал на себя.
Катилин    28.02.2019, 13:39
Оценка:  0
Катилин
Такие условия только для Украины?
ГунВсемогущий    28.02.2019, 13:07
Оценка:  +7
ГунВсемогущий
Европа в очередной раз убедилась что нашей страной правят далёкие от цивилизации,упоротые приматы...Така вот Пэрэмога.)))
Катилин    28.02.2019, 13:05
Оценка:  -2
Катилин
Если нет денег отправить участника, то откуда найдутся на штрафы? Просто Путин там антиукраинскую пропаганду проводит активно, отсюда и штрафы=)
exolot    28.02.2019, 13:00
Оценка:  -1
exolot
Штраф должны автоматически заплатить организаторы конкурса и это будет справедливо. Кому поручили тот и должен отвечать.
Катилин    28.02.2019, 13:08
Оценка:  +3
Катилин
Логично, оштрафовать за то что не дали денег украинскому исполнителю поехать представить Украину. От засранцы меркантильные.
Коляка    28.02.2019, 13:19
Оценка:  +3
Коляка
2 exolot
Железная логика)))
exolot    28.02.2019, 13:33
Оценка:  0
exolot
Победитель конкурса согласен был за свои деньги принимать участие но к сожалению кабальные условия контракта организаторов конкурса заставили отказаться.
Катилин    28.02.2019, 13:38
Оценка:  0
Катилин
Так для кого кабальные? Для участника? Ну а почему эти кабальные условия устроили других певцов, из других стран? Вероятно их спонсировало правительство, или близкие к правительству коммерческие структуры? Что с Украиной не так?
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