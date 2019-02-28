Украине грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

За отказ от участия в международном песенном конкурсе Евровидении Украину могут оштрафовать.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова рассказала, что Украину могут оштрафовать за отказ от Евровидения. Об этом чиновница рассказала в эфире телеканала Прямий.

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По словам Кольцовой, в контракте с участником прописаны огромные денежные штрафы по той причине, что страна несет огромную ответственность.

Чиновница сказала, что впереди Украину ждут переговоры на предмет штрафных санкций за отказ от участия в песенном конкурсе. При этом точно неизвестно, будет ли Украина платить этот штраф.

Между тем, транслироваться Евровидение в Украине будет. Если удастся договориться с языковым сообществом, стоимость трансляции для Украину могут уменьшить, поскольку конкурсанта от страны на конкурсе не будет.

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Напомним, Украина отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение, которое в этом году будет проходить в Тель-Авиве. Проблема возникла в том, что конкурсанты один за другим отказались от участия.