В Александрии девушка погибла после падения с крыши недостроя

В Кировоградской области с крыши недостроенной многоэтажки упала молодая девушка и разбилась насмерть.

В городе Александрия Кировоградской области в результате падения с крыши недостроенной многоэтажки разбилась насмерть молодая девушка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в четверг, 28 февраля, УНН.

"В Александрии с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть вчера, 27 февраля", - сообщил собеседник агентства.

При этом известно, что погибшая девушка - 2000 года рождения.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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