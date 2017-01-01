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В Александрии девушка погибла после падения с крыши недостроя

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В Кировоградской области с крыши недостроенной многоэтажки упала молодая девушка и разбилась насмерть.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители
Наше місто

В городе Александрия Кировоградской области в результате падения с крыши недостроенной многоэтажки разбилась насмерть молодая девушка. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает в четверг, 28 февраля, УНН.

"В Александрии с крыши недостроенной многоэтажки упала девушка и разбилась насмерть вчера, 27 февраля", - сообщил собеседник агентства.

При этом известно, что погибшая девушка - 2000 года рождения.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Ранее в российском городе Новосибирск погибла девушка, которая выпала с 26 этажа.

Также сообщалось, что в Херсоне пыталась покончить с собой 23-летняя девушка. Она выбросилась из окна дома по пр. Ушакова.

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Теги: смерть, самоубийство, девушка, суицид, самоубийца, недострои, гибель, Кировоградская область, Александрия, несчастный случай
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Источник: korrespondent.net

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