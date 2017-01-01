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YouTube отключит возможность комментирования видео с детьми

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На эту меру руководство видеохостинга пошло вынуждено, ведь в последнее время активизировались педофилы.
Видеохостинг будет бороться с педофилами
Видеохостинг будет бороться с педофилами
EPA/UPG

Руководство YouTube заявило, что возможность комментирования видео с участием несовершеннолетних лиц будет ограничено. Об этом сообщает BBC.

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Представители видеохостинга заявили, что несколько масштабных компаний перестали публиковать рекламу на платформе, поскольку комментировать видеоролики с детьми начали педофилы.

Еще в 2017 году на хостинге обратили внимание на то, что среди комментаторов появилось огромное количество педофилов. В 2019 году компании AT&T, Nestle и Hasbro отказались от транслирования рекламы, поскольку хостинг не следит за комментированием.

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Педофилов чаще всего интересуют видео с детьми, которые занимаются, например, гимнастикой. YouTube в течение нескольких месяцев запретить комментирование видео с детьми по умолчанию. Специалисты разрабатывают алгоритмы.

Напомним, киевские YouTube-звезды выпустили яркие клипы. Звездные блогеры Руслан Кузнецов и Алена Венум представили две версии совместного клипа.

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Теги: видеохостинг, педофилы, комментирование, дети, YouTube
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