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Сторону Мадуро покинули около 600 военных - Гуайдо

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Военные Венесуэлы отказываются быть на стороне президента республики Николаса Мадуро и поддерживают демократию, подчеркнул оппозиционный лидер.
Около 600 военных Венесуэлы перешли на сторону оппозиции
Около 600 военных Венесуэлы перешли на сторону оппозиции
 
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что около 600 военнослужащих венесуэльской армии и перешли "на сторону конституции". Об этом в пятницу, 1 марта, сообщило агентство Europa Press.
 
"Мы обращались к Вооруженным силам Венесуэлы и в последние дни наблюдали как более 600 офицеров перешли на сторону конституции. <...> Существует четкий процесс перехода к демократии, его невозможно остановить", - подчеркнул Гуайдо.
 
Ранее лидер оппозиции Венесуэлы сообщил, что противники президента Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.
 

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Теги: Венесуэла, военные, Мадуро, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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