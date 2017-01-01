Сторону Мадуро покинули около 600 военных - Гуайдо

Военные Венесуэлы отказываются быть на стороне президента республики Николаса Мадуро и поддерживают демократию, подчеркнул оппозиционный лидер.

Около 600 военных Венесуэлы перешли на сторону оппозиции

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что около 600 военнослужащих венесуэльской армии и перешли "на сторону конституции". Об этом в пятницу, 1 марта, сообщило агентство Europa Press

"Мы обращались к Вооруженным силам Венесуэлы и в последние дни наблюдали как более 600 офицеров перешли на сторону конституции. <...> Существует четкий процесс перехода к демократии, его невозможно остановить", - подчеркнул Гуайдо.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы сообщил, что противники президента Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону.

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