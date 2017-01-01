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В Одессе задержали армянина, разыскиваемого за убийство в США

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В аэропорту Одессы задержали гражданина Армении, разыскиваемого за убийство в Лос-Анджелесе.
В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении
В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении
crimerussia.com

В аэропорту Одессы пограничники задержали гражданина Армении, разыскиваемого властями США по подозрению в совершении убийства. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Иностранца обнаружили во время прохождения контроля при попытке вылета из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Гражданин Армении 1987 года рождения разыскивался по линии Интерпола правоохранительными органами США по подозрению убийства, совершенного в Лос-Анжелесе.

Мужчина задержан. Решается вопрос о его экстрадиции.

Ранее украинские пограничники задержали в аэропорту Борисполь гражданина Египта, который находился в международном розыске.

Также сообщалось, что в Черкассах задержали гражданина Азербайджана, разыскиваемого по подозрению в дезертирстве.

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Теги: США, Одесса, Интерпол, иностранцы, убийство
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Источник: korrespondent.net

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