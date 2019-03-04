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Юрий Бойко рассказал, как восстановить мир в Украине

Комментариев: 11
Юрий Бойко рассказал, как восстановить мир в Украине

В частности, оппозиционный политик отметил, что военного пути решения конфликта в Донбассе не существует, есть только путь переговоров и компромисса и открытого диалога с обществом. Об этом Юрий Бойко заявил в эксклюзивном интервью трем украинским каналам.

“Это только политический путь, который признал Совет Безопасности ООН, когда утверждал Минский протокол, как базу для проведения переговоров и дипломатического пути решения конфликта. Все признали, что военного пути нет. Поэтому нам придется искать компромисс.

Какой компромисс мы видим при переговорах с непризнанными республиками? Прежде всего, это должны быть гарантии со стороны РФ по выполнению достигнутых договоренностей. Второе - должен быть особый статус этих территорий, то, что парламент уже принимал. Несколько лет для восстановления там мирной жизни, восстановления инфраструктуры, вообще возвращения этих людей в реалии нашего государства. И закон об амнистии. Для тех, конечно, кто не убивал, кто не был причастен к тяжким преступлениям. Потому что сегодня, согласно закону о реинтеграции Донбасса, который был принят парламентом, любой учитель или врач может попасть под уголовную ответственность как пособник сепаратистов. И мы должны дать этим людям сигнал, что они граждане Украины, и мы ждем их домой“, - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что нужно четко и честно сказать обществу, - что других примеров, кроме прямых переговоров между конфликтующими сторонами для возвращения людей и территорий, мир не знает.

“Наша позиция отработана на базе изучения опыта решения международных конфликтов. Мы считаем, что нужна официальная делегация, официальные директивы, наработать предложения с противоположной стороной при прямых переговорах. Затем, когда предложения наработаны, выходить на референдум и сказать: граждане Украины, мы предлагаем такой сценарий - да или нет?

Если “да“, то мы движемся дальше к подписанию мирного договора и возвращению территорий и людей мирным путем, восстановлению контроля границы, восстановлению украинской власти на этих территориях. И таким образом это честный и открытый диалог с обществом“, - подчеркнул Юрий Бойко.

В частности он отметил, что прекратить стрельбу на востоке страны можно в кратчайшие сроки, а вот решение политических вопросов требует времени, понимания и поддержки общества.

“Я вижу сценарий, каким образом можно быстро остановить стрельбу. Это должны быть надежные гарантии со стороны тех, кто выступает гарантом процесса примирения. Гораздо сложнее - это решение политических вопросов, которые затем следуют. И не надо обманывать людей, как это сделал действующий президент, пообещав за две недели прекратить войну. Да, стрельбу мы прекратим быстро, а вот политический процесс требует больше времени. И главным фактором здесь обязательно должен быть открытый диалог с обществом. Надо людям разъяснять, что мы делаем, чтобы они понимали и поддержали эти шаги“, - резюмировал Юрий Бойко.

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Комментариев (11)
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Мыкола    04.03.2019, 13:40
Оценка:  -2
Мыкола
О странностях этой войны еще Кузьма Скрябин говорил. за что и поплатился жизнью. Эта война и затевалась с целью вырыть как можно больший ров между Украиной и Россией. Разделяй и властвуй давно известный лозунг !Если бы украинцы имели клепку в голове, они немедленно прекратили бы боевые действия !
CasperW    04.03.2019, 13:42
Оценка:  +3
CasperW
РаФик ни в чем не уиноват
ВосставшийИзБана    04.03.2019, 13:46
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Мыкола

Т.е. сосед проявляет против нас агрессию, а мы должны прекратить сопротивление и сложить оружие. Какую дурь ты принимаешь?
gdanovakiev    04.03.2019, 13:54
Оценка:  -1
gdanovakiev
Да должны!!!
farfalle    04.03.2019, 14:04
Оценка:  -2
farfalle
Ты когда в ВСУ, кстати?
ВосставшийИзБана    04.03.2019, 13:34
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Хочешь мира - готовься к войне. Вся история человечества показывает, что на "компромисс" идут только с сильным. А если сложить лапки, то "компромисс" будет навязан нам другими. Поэтому тот "компромисс", о котором говорит бойко, это есть капитуляция. После этого с нами никто вообще считаться не будет
gdanovakiev    04.03.2019, 13:53
Оценка:  -3
gdanovakiev
А что смерть солдатиков и гражданского населения - это лучше капитуляции?
farfalle    04.03.2019, 14:05
Оценка:  -2
farfalle
Вы никогда не были и не будете сильными. Поэтому должны прекратить самоубийство и начать договариваться. Учи историю, другого пути у вас нет. Начали шантажировать Россию вступлением в НАТО - не обижайтесь, что вас убивают.
ВосставшийИзБана    04.03.2019, 14:23
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Киевский князь Святослав сказал однажды: "Да не посрамим земли руская, поляжем костьми тут - мертвые бо срама не имут".
ВосставшийИзБана    04.03.2019, 13:31
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"есть только путь переговоров и компромисса и открытого диалога с обществом"

Ну так мы уже 5 лет идем по этому пути.
farfalle    04.03.2019, 14:06
Оценка:  -1
farfalle
Ты про что? Про квоты на русский язык? Или про разделение народа на "ватников" и "бендеровцев"?
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