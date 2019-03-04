Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновцах остановили работу почти всех котельных

Комментариев: 5
В связи с повышением температуры воздуха до +10 градусов в Черновцах остановили работу почти всех котельных.
Почти все котельные в Черновцах остановили
Почти все котельные в Черновцах остановили
Новости Каменского

В Черновцах из-за повышения температуры до 10 градусов тепла остановили работу почти всех котельных города. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Как сообщили в КП Черновцытеплокоммунэнерго, в связи с ростом температуры наружного воздуха (выше 10С) с 11:00 осуществлена остановка всех котельных, кроме: Детская больница (Буковинская, 4); Дом ребенка (Щербанюк, 2) Родильный дом (Гребенки, 16-а) ДУЗ 36 (Г. Артемовского, 36)", - говорится в сообщении.

Как известно, в ближайшую неделю синоптики прогнозируют в Черновцах температуру воздуха днем от 9 до 16 градусов тепла. Ночью столбики термометра могут опускаться до 0 градусов.

Ранее в Киеве без тепла остались более 70 домов.

Также сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) около 80 тысяч человек остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Черновцы, города, отопление, отключение, Тепло, отопительный сезон, котельня, теплоснабжение, потепление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    04.03.2019, 19:01
Оценка:  +1
VSHIVANKA
КАК ЖЕ СТАРУШКА ГАЛУТИНА ПЕРЕЖИВЕТ ТАКУЮ ЗРАДУ ?
ИЛИ СКАКАТЬ БУДЕТ ИНТЕНСИВНЕЕ ?
БАБУШКА , ТЫ ГДЕ ? ))))
Boxerogos    04.03.2019, 18:55
Оценка:  +2
Boxerogos
Правильное решение!Та земля сплошь и рядом населена приматами.Поэтому тепло им можно и не включать.Приматы тем и хороши что всегда способны согреться скачками.))))))))))))
big-werasd    04.03.2019, 18:48
Оценка:  +2
big-werasd
ну хоть кто то меньше за коммуналку платить будет
bertal    04.03.2019, 18:39
Оценка:  +3
bertal
+10 нормальная температура для рабов, им больше не надо-политика нынешней власти, все для народа и по просьбе народа, или кто-то не согласен?-значит сепар пророссийский
weightless    04.03.2019, 18:42
Оценка:  -4
weightless
Чукча не читатель, чукча- писатель
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь