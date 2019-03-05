Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Блогер о деле Гладковского: Бигусу слили поддельные документы

Комментариев: 4
Блогер о деле Гладковского: Бигусу слили поддельные документы

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса. Причина иска – защита чести, достоинства и деловой репутации. Блогер Татьяна Монтян считает, что доказательств у журналиста нет и он выступил «сливным бачком» в истории с раскрытием коррупционной схемы в «Укроборонпроме».

«Бигус заявил, что архив не опубликует, так как подставит информатора. Я вот даже не уверена, что информатор Бигуса не нарисовал все эти диалоги: “где бабки“, “когда будут бабки“ и тому подобное», – отметила блогер.

Она пояснила, что содержимое рабочей памяти мобильного телефона можно легко изменить, а также несложно отредактировать архив мессенджера.

«Без этих диалогов расследование Бигуса закончилось бы награждением всех фигурантов звездой героя», – заявила она.

Монтян подчеркнула, что журналисту, очевидно,«слили» инфу. Она заподозрила, что изменения в переписке могли быть внесены по команде директора НАБУ Дениса Сытника, его первого зама Гизо Углавы или кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

«Возможно, Бигус опубликовал отредактированные файлы, не зная об этом. Допускаю, что их отредактировали по команде Сытника, Углавы или Гриценко. И слили Бигусу как 100% инфу», – предположила Монтян.

При этом она отметила, что проанализировать информацию, которую распространяет журналист, невозможно из-за особенностей ее подачи.

«Чтобы проверить эти “умножить на 2,5 и еще на 2“, достаточно взять конкретную деталь и посмотреть, сколько она сейчас стоит в Украине.Но Бигус не дает возможности провести такой анализ. Он тупо дозирует инфу», – резюмировала Монтян.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Сквозняк    05.03.2019, 20:49
Оценка:  0
Сквозняк
Земля под ногами горит папа не поможет, или поможет-%-
Духовный_скреп    05.03.2019, 20:41
Оценка:  -3
Духовный_скреп
Где правда,а где ложь в этой истории пока не вскроется.Но то,что в стране тотальная коррупция и воровство во всех сферах-уверен на 500%
Хулиганка*    05.03.2019, 20:33
Оценка:  +2
Хулиганка*
Рафик неуиноват?
ArtGroup    05.03.2019, 20:18
Оценка:  0
ArtGroup
Татьяна Монтян уже блогер?? Я думал она местная сумасшедшая на ставке.. Бигмир, вы вообще в редакции мозгами поехали.. ставить платные фейковые новости??
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь