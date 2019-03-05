Блогер о деле Гладковского: Бигусу слили поддельные документы

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский подал в суд на журналиста Дениса Бигуса. Причина иска – защита чести, достоинства и деловой репутации. Блогер Татьяна Монтян считает, что доказательств у журналиста нет и он выступил «сливным бачком» в истории с раскрытием коррупционной схемы в «Укроборонпроме».

«Бигус заявил, что архив не опубликует, так как подставит информатора. Я вот даже не уверена, что информатор Бигуса не нарисовал все эти диалоги: “где бабки“, “когда будут бабки“ и тому подобное», – отметила блогер.

Она пояснила, что содержимое рабочей памяти мобильного телефона можно легко изменить, а также несложно отредактировать архив мессенджера.

«Без этих диалогов расследование Бигуса закончилось бы награждением всех фигурантов звездой героя», – заявила она.

Монтян подчеркнула, что журналисту, очевидно,«слили» инфу. Она заподозрила, что изменения в переписке могли быть внесены по команде директора НАБУ Дениса Сытника, его первого зама Гизо Углавы или кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

«Возможно, Бигус опубликовал отредактированные файлы, не зная об этом. Допускаю, что их отредактировали по команде Сытника, Углавы или Гриценко. И слили Бигусу как 100% инфу», – предположила Монтян.

При этом она отметила, что проанализировать информацию, которую распространяет журналист, невозможно из-за особенностей ее подачи.

«Чтобы проверить эти “умножить на 2,5 и еще на 2“, достаточно взять конкретную деталь и посмотреть, сколько она сейчас стоит в Украине.Но Бигус не дает возможности провести такой анализ. Он тупо дозирует инфу», – резюмировала Монтян.