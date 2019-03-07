Юлии Тимошенко светит уголовное дело за подкуп другого кандидата, – эксперт

Кандидату в президенты и лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко может грозить уголовное дело, если будет доказана ее причастность к попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Прямому"заявил политолог Тарас Чорновил.

"Когда рейтинги реально падают и ты выпадаешь со второго тура, начинается ощущение паники. Юлия Владимировна, мне кажется, начала делать ошибки. Насколько я понимаю, там не руководство "Батькивщины", а руководство каких-то технических мелких партий, которые играют в обозе "Батькивщины" были использованы для того, чтобы попытаться подкупить Тимошенко (Юрий Тимошенко, кандидат в президенты Украины - ред.). Хорошо, что он оказался честным и мудрым, чтобы своевременно сообщить прокуратуру, СБУ, зафиксировать переговоры и все факты", - подчеркнул Чорновил.

Он добавил, что если будет доказано участие в подкупе людей, связанных с Юлией Тимошенко, то это может вылиться в уголовное дело против нее самой, ведь будет понятно, что она заказчик преступления.

"Если удастся разорвать те взаимосвязи, то она сделает то, что делает обычно - подставляет и сдает людей. Кто-то из-за этого может сесть в тюрьму, а ей, как обычно, ничего не будет. Но отмечу, что это истерика, потому что однофамильцы значения на результаты выборов не дают ни одного, это доказано всеми штабами и всем опытом последних 15 лет", - отметил политолог.

Напомним, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Госбюро расследований и Службой безопасности Украины задержали двоих человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ от участия в выборах.