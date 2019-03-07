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На Донбассе обстреляли медпункт в Травневом

Комментариев: 1
Силы ООС заявляют об обстреле сепаратистами медпункта и пункта гуманитарной помощи населению в Травневом.
Обстрелу подвергся медпункт в поселке Травневое
Обстрелу подвергся медпункт в поселке Травневое
facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные заявляют об обстреле сепаратистами медицинского пункта и пункта гуманитарной помощи населению в поселке Травневое Донецкой области. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"5 марта в 16:00 вооруженные формирования обстреляли из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 жилой дом в поселке Травневое, в котором размещен пункт гуманитарной помощи населению и медицинский пункт", - доложили в штабе.

Указано, что представителями украинской стороны СЦКК на месте обстрела обнаружено повреждение столба линии электропередач и разрушенные забор и колодец.

Кроме того, по данным штаба, 6 марта в 07:55 с неподконтрольного населенного пункта Байрак осуществлен обстрел с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм гражданской инфраструктуры на территории ООО Бахмутский аграрный союз, в поселке Новолуганское.

"В результате обстрела повреждены хранилище с имуществом, забор и внешние ворота хранилища и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 6 марта, подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ. Во время обстрелов 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

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Теги: фото, Донецкая область, донбасс, обстрел, сепаратисты, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
big-werasd    07.03.2019, 19:16
Оценка:  0
big-werasd
Шож это делается, то?
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