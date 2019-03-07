Прослушка Зеленского: СБУ обвинила МВД в срыве операции

С помощью обнаруженных устройств Служба безопасности документировала госизмену другого лица. К Зеленскому это не имеет отношения, заявили в спецслужбе.

В СБУ заявили, что не прослушивали кандидата в президенты Владимира Зеленского. Прослушка велась в отношении другого лица, подозреваемого в госизмене. А МВД, обнародованием данных сорвали спецоперацию. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины официально заявляет: сообщение со стороны руководства МВД и приближенных к нему отдельных народных депутатов о причастности СБУ к прослушиванию кандидата в президенты Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной информации для дискредитации украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В спецслужбе утверждают, что в МВД знали о спецоперации, которая проводилась "на основании постановления апелляционного суда Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой в отношении лица, которое обоснованно подозревается контрразведкой Службы безопасности Украины в государственной измене".

В СБУ заявили, что обнародованием данных о прослушке сорвали спецоперацию.

"Это привело к расшифровке оперативно-технических мероприятий и срыву операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб. Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБ Украины, чем намеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства", - отмечают в СБУ.

По данному факту 6 марта Государственным бюро расследований начато уголовное производство.

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами порядке я готов предоставить руководству МВД доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично убедиться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют никакого отношения ни к Зеленскому, ни к любому иному политическому деятелю", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

Он призвал опровергнуть предыдущие заявления о прослушивании СБУ и извиниться перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности.

Ранее полиция Киева сообщила, что проверяет информацию об установке неизвестного технического оборудования у офиса кандидата в президенты Владимира Зеленского на ул. Белорусская в столице, которое обнаружил охранник кандидата в президенты на крыше жилого дома.

Позже в СБУ заявили, что прослушка не связана с кандидатами в президенты.

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