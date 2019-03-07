Порошенко: мы идем в НАТО не с протянутой рукой

У Украины будут и уже есть крылатые ракеты и высокоточная система залпового огня, заявил глава государства.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина решительно движется в НАТО и продолжает разрабатывать новое вооружение, в том числе ракеты. Об этом он сказал в четверг, 7 марта, во время интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о готовности Украины разрабатывать собственные ракеты после прекращения действия договора ДРСМД, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы решительно движемся в НАТО ... Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по-новому вооружена. В том числе, у нас будут ракеты. И уже есть - в том числе комплекс крылатых ракет Нептун, который прошел испытания, в том числе есть новая высокоточная система залпового огня повышенного радиуса действия Ольха, мы серьезно усовершенствовали Стугну как противотанковый комплекс. Сейчас мы имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника", - подчеркнул Порошенко.

Он также подчеркнул, что Украина в НАТО идет не с протянутой рукой, а как полноценный партнер, обладающий армией, входит в десятку самых эффективных армий Европы, "которая защищает не только свою территорию, а защищает свободу, демократию, останавливает агрессора в центре Европы".

Президент пообещал развивать ракетные технологии и эффективное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере с основными странами-членами НАТО.

Смерть ДРСМД выгодна Украине. Можно строить ракеты

Напомним, в феврале Украина представила ракетные комплексы на выставке в ОАЭ. Демонстрировались модели наземного комплекса крылатых противокорабельных ракет Нептун и высокоточной системы залпового огня Ольха

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