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День на Донбассе: зафиксирован единичный обстрел

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В штабе ООС утверждают, что сепаратисты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
На Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных
На Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных
Reuters (архивное фото)

На Донбассе с начала текущих суток, 8 марта, не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Так, по состоянию на 18:00 на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. При этом запрещенное вооружение противник не применял.

Сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.

"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в штабе.

Как сообщалось, новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.

 

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Теги: донбасс, обстрел, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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