В Украине отмечают день рождения Тараса Шевченко

В этом году празднуется 205 годовщина рождения классика украинской поэзии. С этим украинцев поздравил президент.

Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения Тараса Шевченко

В Украине в субботу, 9 марта, отмечают день рождения знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко.

В этом году празднуется 205 годовщина рождения уроженца Черкасской области.

С днем рождения поэта украинцев поздравил президент Петр Порошенко.

"Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей", – написал Порошенко в Facebook.

Как сообщалось, в феврале в метро Киева появились необычные портреты Шевченко. Украинский поэт и художник представлен в самых неожиданных амплуа: мастера Йоды из Звездных войн, Фриды Кало, Статуи свободы и т.д.

Выставку досрочно отменили из-за вандала с ножом, который испортил постеры.

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