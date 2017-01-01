Перемирие нарушено обстрелом у Попасной - штаб ООС

Сепаратисты менее получаса обстреливали позиции военных из минометов калибров 120 и 82 мм.

В штабе Операции объединенных сил сообщают о втором нарушении перемирия, введенного с 8 марта.

Сообщается, что утром, 9 марта, с 7.15 до 7.40 сепаратисты обстреливали позиции военных в районе города Попасная с временно оккупированного населенного пункта Калиновое-Борщуватое. Обстрел велся из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов

Потерь среди военнослужащих нет.

Как сообщалось, первый случай нарушения перемирия был зафиксирован накануне около 10:00 в районе поселка Крымское в Донецкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet