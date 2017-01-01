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Перемирие нарушено обстрелом у Попасной - штаб ООС

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Сепаратисты менее получаса обстреливали позиции военных из минометов калибров 120 и 82 мм.
Военные зафиксировали второе нарушение перемирия спустя почти сутки
Военные зафиксировали второе нарушение перемирия спустя почти сутки
AP (архівне фото)

В штабе Операции объединенных сил сообщают о втором нарушении перемирия, введенного с 8 марта.

Сообщается, что утром, 9 марта, с 7.15 до 7.40 сепаратисты обстреливали позиции военных в районе города Попасная с временно оккупированного населенного пункта Калиновое-Борщуватое. Обстрел велся из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов 

Потерь среди военнослужащих нет.

Как сообщалось, первый случай нарушения перемирия был зафиксирован накануне около 10:00 в районе поселка Крымское в Донецкой области.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Попасная, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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