Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко: Мы освободились от культурной оккупации

Комментариев: 5
Президент в день рождения Тараса Шевченко в Каневе рассказал, как власти "спасали" украинский язык.
Украинский язык занял надлежащее ему место, считает Порошенко
Украинский язык занял надлежащее ему место, считает Порошенко
president.gov.ua

За последние пять лет Украина освободилась от культурной оккупации. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время награждения национальной премии им. Т.Шевченко в субботу, 9 марта, в Каневе Черкасской области, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы освободились от культурной оккупации, которая никак не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас, и что чрезвычайно важно, в наших сердцах - в сердцах всех украинцев", - заявил Порошенко 

Президент подчеркнул, что украинский язык занял, наконец, надлежащее ему место.

"И сделать мы это смогли мудро, никак не нарушая прав носителей других языков, мы прекратили многолетнее унижение, поскольку украинский язык в Украине приходилось буквально спасать и сегодня его позиции сильны как никогда", - отметил Порошенко.

По его словам, сегодня у Украины более высокие амбиции – "так представить нашу культуру и язык, чтобы весь мир надлежаще оценил их красоту и их силу".

Президент также вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко, в этом году ее лауреаты получат по 200 тысяч гривен.

Как известно, сегодня в Украине отмечают 205-ю годовщину со дня рождения поэта.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Языковой вопрос, Тарас Шевченко, культура, Порошенко, украинский язык, Шевченковская премия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Olshankin    09.03.2019, 15:15
Оценка:  0
Olshankin
А греки забыли древнегреческий язык. Не думаю, что это лишило их культуры.
Пролисок    09.03.2019, 15:10
Оценка:  +2
Пролисок
Уже и голос сорвал,так кричавши на митингах за себя любимого))
Хулиганка*    09.03.2019, 15:07
Оценка:  +2
Хулиганка*
ну да.... от культуры уже освободились...
В Киев едь, тебя здесь Азов ждет...
Колишній-східняк    09.03.2019, 15:00
Оценка:  -5
Колишній-східняк
Одцурається брат брата
І дитини мати.
І дим хмарою заступить
Сонце перед вами,
І навіки прокленетесь
Своїми синами!
Boxerogos    09.03.2019, 15:00
Оценка:  +4
Boxerogos
Пидоpoшенко снова синий.И это здорово.Ведь люди,слушая его бухие приколы,здорово экономят на цирке.)))))))))))))
Детонатор    09.03.2019, 14:35
Оценка:  +2
Детонатор
Неужто?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь