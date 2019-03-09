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Столкновения под АП: пострадали три силовика

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Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по факту беспорядков в центре Киева.
Во время столкновений обе стороны использовали слезоточивый газ
Во время столкновений обе стороны использовали слезоточивый газ

В результате столкновений националистов и силовиков в Киеве возле Администрации президента пострадали двое полицейских и сотрудник Нацгвардии. Об этом сообщила столичная полиция в субботу, 9 марта.

"Одного правоохранителя с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказана медицинская помощь на месте", – говорится в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины).

При этом не сообщается, есть ли пострадавшие или задержанные среди националистов.

Напомним, 9 марта активисты Нацкорпуса и Нацдружин собрались на Майдане Незалежности с требованием расследовать хищения в оборонном комплексе и "посадить Свинарчуков", отца и сына и конфисковать их имущество.

После митинга на Майдане националисты отправились к Администрации президента, где произошли столкновения с силовиками. Огромная колонна начала напирать на полицейских, те надели противогазы и использовали слезоточивый газ.

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Теги: Киев, протесты, полиция, националисты, Администрация Президента, столкновения, акции протеста, пострадавшие, Национальный корпус, Национальные дружины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
otstoi-002    09.03.2019, 19:38
Оценка:  +1
otstoi-002
Порошенко национальный лидер получает большие доходы, а стране несет лишь «смерти и нищету»
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