На Запорожье возобновили работу экстренных номеров

Спасатели сообщили о возобновлении работы линий экстренных номеров 101, 102, 103 и 112 в Запорожской области.

Линии 101, 102, 103 и 112 снова работают в обычном режиме Getty Images

На территории Запорожской области возобновили работу экстренных номеров. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"Линии 101, 102, 103 и 112 возобновлены и работают в обычном режиме", - заверили в ведомстве.

В то же время эту информацию подтвердили и мобильные операторы. В частности, представитель одного из них Владимир Буга заявил, что абоненты могут совершать звонки на экстренные номера без ограничений.

Ранее стало известно, что в Запорожской области временно не работают экстренные номера. В частности, в связи с техническими неисправностями временно не работали экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов Vodafoneи Kyivstar.

Накануне и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, когда нужно вызывать "скорую".

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