Юрий Бойко назвал первый шаг к мирному урегулированию на Донбассе

Продолжение военного конфликта — это единственный способ нынешнего режима удержаться у власти. Но люди выступают за мир, люди устали от войны. И мы знаем способ как её остановить – заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко журналистам в понедельник, 11 марта, комментируя предложенный им план действий для восстановления мира в Украине.

«Последние социсследования показывают, что нашу идею прямых переговоров для прекращения конфликта на востоке страны поддерживают более 40% людей в Украине. И только 9,7% выступают за продолжение боевых действий. Это говорит о том, что наш путь к миру – правильный и востребован обществом. В стране, где идеологию войны поддерживает меньше, чем каждый десятый – мир становится жизненной необходимостью», — заявил Юрий Бойко.

Оппозиционный политик подчеркнул, что конфликт на востоке тянет за собой всё большее количество проблем, которые нынешняя власть решать не собирается. Прикрываясь войной, она с каждым годом всё больше на ней наживается.

«Коррупционные скандалы в оборонном ведомстве – лишь вершина айсберга. Уже несколько лет каждый работающий платит военный сбор. Как контролируются и куда идут миллиарды народных денег – об этом чиновники не отчитываются. Прикрываясь войной, режим самоустранился от решения социальных проблем – бедности, недоступности медицины, дороговизны продуктов, бесчеловечных тарифов. Люди устали от бесконечной военной истерии, которая стала единственным аргументом для выживания этой власти, потому что мир – это конец режиму. Но мир крайне необходим Украине, чтобы двигаться вперед», — подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, в исследовании Центра «София» на вопрос: «Каким образом следует добиваться установления мира в Донбассе?» — 40,9% респондентов выбрали ответ: «Путем прямых переговоров с руководством России, а также с представителями «ДНР и ЛНР» необходимо прийти к мирному решению на основе компромисса»;

36,1% считают, что «нужно добиваться победы дипломатическим и военно-оборонительным путем, сочетая военное сдерживание «ЛНР-ДНР» и международные санкции против России»;

9,7% выступают за то, чтобы «добиваться победы военным путем — проводя активные наступательные действия»;

8,2% предлагают «заморозить конфликт, отгородиться от «ЛНР-ДНР», не признавая их официально».

Не определились с ответом — 5,1%.

Исследование проводилось с 26 февраля по 4 марта 2019 г. Опрошено 2018 респондентов по всей подконтрольной территории Украины, погрешность выборки не превышает 2,2%.