Нацкорпус творит беспредел в воюющей стране, – журналист

Боевики Национального корпуса и Национальных дружин позволяют себе “творить беспредел“ и плевать на мнение украинцев. Такое мнение у себя на Facebook высказала журналист espreso.tv Татьяна Шустрова.

“Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии “Национальный корпус“ Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер “Нацкорпуса“ Андрей Билецкий дает возможность манипулировать собой“. Это официальное заявление СБУ. В интересное время живем. Кто-то манипулирует Билецким, а Билецкий манипулирует всеми нами“, – написала Шустрова.

По ее словам, за напускным патриотизмом представители Нацкорпуса скрывают попытки расшатать ситуацию в преддверии выборов.

“А не приходило ли вам в голову, что за всеми патриотическими лозунгами и действиями “Национального корпуса“ четко прослеживается простое поручение – расшатать ситуацию в воюющей стране накануне выборов? Кто дал провокаторам такую задачу? Очевидно те, кто и заинтересован в срыве избирательного процесса“, – отметила журналист.

Она подчеркнула, что представители “Национального корпуса“ своими действиями совершили уголовное преступление.

“Нацкорпус“ решил на этом еще и попиариться, потому что для чего еще так цинично стравливать украинцев друг с другом, устраивать беспорядки, провокации и даже драки с полицией? Пиар неудачный вышел, поскольку речь идет, по меньшей мере об уголовном преступлении, которое должно быть расследовано. К тому же, несмотря на все зашквары, нынешняя полиция все еще пользуется высоким уровнем доверия в обществе. А кто авторитет для “Нацкорпуса“? Почему они позволяют себе пренебрегать мнением граждан и творить беспредел? К сожалению, в очередной раз приходится констатировать: враги могут быть не только на Востоке“, – заключила Татьяна Шустрова.