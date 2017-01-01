На Днестровской ГАЭС пострадали двое рабочих

На территории Днестровской ГАЭС произошло обрушение опалубки второй подводной штольни. Два человека оказались заблокированы.

Двое работников Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) пострадали во время проведения ремонтных работ из-за обрушения опалубки штольни. Об этом сообщает управление Нацполиции в Черновицкой области во вторник, 12 марта.

Отмечается, что сегодня поступила информация от дежурного Управления ГСЧС в Черновицкой области о том, что на территории Днестровской ГАЭС в селе Васильевка Сокирянского района произошло обрушение опалубки второй подводной штольни. В результате этого заблокированными оказались двое рабочих, проводивших работы.

Бригада горной спасательной службы достала работников ГАЭС из штольни и передала медицинским работникам.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Ранее в Харькове погиб 57-летний слесарь в ходе проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы.

А в Мариуполе на меткомбинате им. Ильича произошел обвал во время проведения работ по демонтажу, в результате чего погиб один из сотрудников.

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