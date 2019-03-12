По запросам Оппозиционного блока открыты три уголовные производства против Супрун

Народный депутат от фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Игорь ШУРМА обратился в Генеральную прокуратуру Украины с запросом об ответственности должностных лиц Министерства здравоохранения в связи с эпидемией кори и смертями заболевших людей.



«Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить данные судебно-медицинских экспертиз, установить причины смертей, и расследовать факты, содержащие признаки уголовных преступлений со стороны руководства Минздрава и установить виновных», - заявил Игорь ШУРМА. Оппозиционер потребовал также дать выводы о своевременности и качестве предоставления больным медицинской помощи.

В ответ на депутатский запрос получен ответ Печерского управления Нацполиции о том, что в Единый госреестр досудебных расследований внесены ведомости из запроса народного депутата от ОППОБЛОКА и открыто соответствующее уголовное производство по фактам, имеющим признаки уголовного преступления чиновников Минздрава согласно части I статьи 367 (служебная халатность) Уголовного Кодекса Украины



По словам Игоря ШУРМЫ, к сожалению, это не единственный случай трагических для украинцев последствий непрофессиональных решений руководства Министерства здравоохранения Украины. Он напомнил, что уже в течении 3 лет вр.и.о. министра Ульяна Супрун занимает должность незаконно, не отвечая профессиональным требованиям, не имея ни гражданства Украины, ни профильного высшего образования, что уже неоднократно приводило к трагедиям и убыткам государству Украина. В качестве примера оппозиционер навел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым уровень заболеваемости корью в Украине превышает количество заболеваний во всех вместе взятых странах Европы, включая и Российскую Федерацию. За 2 года в Украине заболело около 100 000 украинцев и официально от осложнений скончались более 30 людей. Это стало возможным благодаря новой реформированной системе здравоохранения, которая лишает людей возможности получить квалифицированную помощь.



Еще по одному из депутатских запросов оппозиционеров Игоря ШУРМЫ и Алексея БЕЛОГО открыты уголовные производство о нецелевом использовании и растрате 575 млн долл. бюджетных средств во время необоснованных госзакупок Минздравом услуг проведения мониторингового исследования качества высшего медобразования у международных организаций, а также уголовное производство о служебной халатности с тяжкими последствиями и нанесением убытков государству на сумму свыше 3 млн грн Центром тестирования при Министерстве здравоохранения. Расследования в рамках обоих производств проводят Подольское и Шевченковское управления Нацполиции Киева, а процессуальное руководство осуществляют соответственно местные прокураты № 7 и № 10 столицы.



«Украина платит трагическую цену за непрофессионализм Минздрава: гибнут люди, разворовывается бюджет, а самое страшное – разрушается отрасль здравоохранения, люди лишаются надежды получить медицинские услуги в будущем. И, как показывают результаты наших запросов, - правоохранители и контролирующие органы подтверждают факты должностных преступлений чиновников Минздрава», - резюмировал Игорь ШУРМА.