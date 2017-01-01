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Порошенко уволил одного из послов

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Глава государства подписал 12 марта указ об увольнении посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко.
Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане
Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане
Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 12 марта.
 
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
 
"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", – говорится в документе.
 
65-летний Савченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане с 2010 года.

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Напомним, 7 декабря 2018 года Порошенко уволил Александра Овчарова с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Сенегале и по совместительству посла в Габоне, Кот-д'Ивуаре и Либерии.

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Теги: Узбекистан, Порошенко, посол, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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