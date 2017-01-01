Порошенко уволил одного из послов

Глава государства подписал 12 марта указ об увольнении посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко.



Президент Петр Порошенко уволил Юрия Савченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане, сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 12 марта.



Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.



"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", – говорится в документе.







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65-летний Савченко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Узбекистане с 2010 года.

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